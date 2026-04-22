Nantes : Anthony Lopes ne veut pas entendre parler de Ligue 2

Nantes n’a pas fait le poids ce soir au Parc des Princes. Dans ce match en retard de la 26e journée, le PSG a fessé des Canaris 3-0, qui prennent plus que jamais le chemin de la descente à l’étage inférieur. À 4 journées de la fin, les Nantais comptent 5 points de retard sur Auxerre le barragiste. «Ils ont été cliniques. Nous, on doit ressortir avec au moins un but. On a quelques opportunités, un but refusé pour quelques millimètres. On en prend trois, c’est sévère. On a essayé de jouer un peu plus en seconde période, avec du jeu direct, prendre des risques. Il faut en prendre face à des équipes comme ça», synthétise Anthony Lopes sur Ligue 1+.

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Malgré la situation de son équipe, le capitaine nantais veut encore croire en un possible barrage. «Je ne lâcherai pas. Tant que mathématiquement c’est faisable, je vais y croire jusqu’au bout. C’est aussi mon rôle de capitaine d’emmener les autres avec moi. Il faut gommer le négatif, prendre le positif, on va aller à Rennes en essayant d’aller chercher des points», poursuit le gardien à la mine désemparée mais pas résignée. «On va se battre. Pour le moment on n’y est pas. Je ne veux pas entendre parler de Ligue 2. J’ai de l’espoir jusqu’à la fin.»