Serie A : le Torino chute contre l’Atalanta

L’Atalanta a parfaitement lancé sa 20e journée de Serie A en dominant Torino (2-0) à domicile. Rapidement en contrôle, la Dea a trouvé l’ouverture dès la 13e minute grâce à Charles De Ketelaere, bien servi entre les lignes et clinique face au but. Organisée et agressive à la récupération, l’équipe de Raffaele Palladino a ensuite géré son avantage face à un Torino souvent dangereux sur le papier mais trop imprécis dans les zones décisives.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Atalanta 31 20 +6 8 7 5 25 19 12 Torino 23 20 -11 6 5 9 21 32

Les Granata ont bien tenté de réagir, notamment par Duván Zapata et Ngonge, sans parvenir à faire plier une défense bergamasque solide autour de Scalvini et Djimsiti. En toute fin de match, l’Atalanta a définitivement scellé le succès grâce à Mario Pašalić dans le temps additionnel (90+5’), récompensant une prestation maîtrisée. Une victoire nette qui confirme les ambitions de la Dea, tandis que Torino repart de Bergame sans avoir réellement pesé offensivement.