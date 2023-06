La nouvelle révolution à venir, la gestion du cas Messi : Leonardo tacle le PSG

La suite après cette publicité

Revenu en star au Paris Saint-germain en 2019, Leonardo a quitté le club de la capitale par la petite porte, en toute discrétion, trois ans plus tard. Sacrifié pour faire place nette au clan Mbappé et à ses hommes, le Brésilien a vu Luis Campos lui succéder. Un mois plus tard, en juin 2022, le Brésilien avait brièvement pris la parole, tout en classe envers Paris.

« Je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Et le fait d’avoir gardé un joueur de ce niveau-là, français et parisien, est important pour le PSG et la L1 », avait-il déclaré, en ajoutant avoir « zéro amertume ». Mais aujourd’hui, alors qu’il a vu le club de la capitale se planter à nouveau dans les grandes largeurs depuis son départ, « Leo » sourit un peu.

À lire

PSG : Christophe Dugarry se paie Lionel Messi

Leonardo regrette pour Messi

Interrogé par Il Corriere della Sera sur la « nouvelle révolution » à venir chez les Rouge et Bleu, le champion du monde 1994 a eu une réponse pour le moins originale. « Que dit déjà la célèbre blague ? Avec moi c’est difficile, mais sans moi c’est impossible… ahahaha ». Mais ce n’est pas tout. L’ancien milieu de terrain a également été questionné sur la triste fin de parcours de Lionel Messi au PSG. Et là encore, Leonardo a su envoyer un message.

La suite après cette publicité

« Je suis vraiment désolé de ce qui s’est passé. C’est une personne extraordinaire et un champion digne d’entrer dans l’Olympe du football avec Pelé et Maradona. Il a fait un choix de vie qui lui permettra de concilier au mieux famille et travail. Si vous partez à la guerre, avec Leo vous ne risquez pas de mourir seul. Avec d’autres, si. » Une dernière phrase qui risque de faire parler.