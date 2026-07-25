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Amical : Angers enchaîne face à Créteil pour la première d’Anthony Lopes

Par Maxime Barbaud
Marius Courcoul, le milieu de terrain du SCO @Maxppp

Après un premier match amical remporté 3-1 face aux Herbiers (Ligue 3), Angers affrontait un autre club de 3e division, à savoir Créteil ce samedi à Alençon. Pour les premières minutes d’Anthony Lopes sous son nouveau maillot, le SCO l’a emporté 2-1.

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Simbakoli a rapidement mis les hommes de Stéphane Gilli devant (12e), avant qu’ils rencontrent quelques difficultés, matérialisées par l’égalisation de Ferhaoui après la pause (57e). Le jeune Marius Courcoul a finalement offert la victoire aux siens à l’abord du dernier quart d’heure (74e).

Pub. le - MAJ le
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