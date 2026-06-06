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Le copropriétaire de West Ham annonce son départ

Par Tom Courel
1 min.
L'antre de West Ham @Maxppp

David Sullivan, copropriétaire de West Ham depuis 16 ans, a annoncé son départ immédiat ce samedi. Dans un communiqué relayé par le club londonien, l’homme d’affaires de 77 ans a expliqué avoir appris récemment que « des allégations factuellement inexactes et totalement mensongères, vieilles de plusieurs décennies, concernant sa vie privée, sont sur le point d’être publiées ». Le dirigeant était notamment lié au secteur des sex-shops et des magazines pornographiques.

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« Après une vie passée à créer des entreprises dans le secteur pour adultes, au sein de laquelle j’ai rencontré des milliers de femmes, il est malheureusement inévitable qu’un petit nombre d’allégations de conduite inappropriée soient formulées à mon encontre. Je nie catégoriquement ces accusations. Je démissionne afin de consacrer toute mon énergie et mon attention à la lutte contre ces fausses allégations » a-t-il expliqué dans le document officiel, sans fournir de détails supplémentaires.

Pub. le - MAJ le
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