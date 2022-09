OM : Pape Gueye ne lâchera pas

La suite après cette publicité

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2020, Pape Gueye (23 ans) s’était immédiatement installé dans la peau d’un titulaire. Mais au fil des mois, l’international sénégalais a perdu sa place dans le onze phocéen. Mais s’il joue moins, le natif de Montreuil n’en fait pas une affaire personnelle.

« Tout joueur veut jouer tous les matches. La concurrence est saine, on s’entend tous bien. Cela fait progresser tout type de jouer. Je suis arrivé à Marseille avec ce challenge. Je sais que chaque année il va y avoir de bons joueurs à mon poste. Cette concurrence me fait progresser. J’apprends de tout le monde. Je reste concentré. Le coach peut faire appel à toi, 5, 10, 15 min. Tout le match. Le coach fera ses choix, on respectera. Moi, je répondrai présent », a-t-il déclaré en conférence de presse.

