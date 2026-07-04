Coupe du Monde 2026 : le but du Mondial, signé Lopes Cabral contre l’Argentine

Lopes Cabral pourra toujours se consoler avec ça. Malgré la défaite du Cap-Vert en 16e de finale contre l’Argentin (3-2 a.p.), l’ailier de Trabzonspor a inscrit l’un des plus beaux buts de la compétition, si ce n’est le plus beau, lors de l’égalisation à 2-2 durant la prolongation (102e).

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🇨🇻 Lopes Cabral inscrit le but de la compétition au meilleur des moments ! #beINFWC2026 https://t.co/ZWNytyMjxV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 4, 2026

Alerté côté gauche, il éliminait Mac Allister d’un crochet pour se remettre sur son pied droit et, depuis l’angle de la surface, trouvait la lucarne opposée d’Emiliano Martinez d’une frappe enroulée. Même les Argentins n’en revenaient pas, eux qui pensaient avoir fait le plus dur. Ils se sont tout de même tirés du piège cap-verdien.