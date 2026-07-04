Menu Rechercher
Commenter 1

Coupe du Monde 2026 : le but du Mondial, signé Lopes Cabral contre l’Argentine

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lopes Cabral, auteur d'un but splendide @Maxppp

Lopes Cabral pourra toujours se consoler avec ça. Malgré la défaite du Cap-Vert en 16e de finale contre l’Argentin (3-2 a.p.), l’ailier de Trabzonspor a inscrit l’un des plus beaux buts de la compétition, si ce n’est le plus beau, lors de l’égalisation à 2-2 durant la prolongation (102e).

La suite après cette publicité

Alerté côté gauche, il éliminait Mac Allister d’un crochet pour se remettre sur son pied droit et, depuis l’angle de la surface, trouvait la lucarne opposée d’Emiliano Martinez d’une frappe enroulée. Même les Argentins n’en revenaient pas, eux qui pensaient avoir fait le plus dur. Ils se sont tout de même tirés du piège cap-verdien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier