Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

PSG : les premiers mots d’Alessandro Longoni

Par Valentin Feuillette
1 min.
Alessandro Longoni @Maxppp

Le jeune gardien italien Alessandro Longoni, tout juste arrivé au Paris Saint-Germain, a livré ses premiers mots avec ambition et enthousiasme. Il évoque un cadre d’entraînement idéal pour poursuivre sa progression et s’intégrer dans un environnement de très haut niveau.

La suite après cette publicité

« Je voudrais tout d’abord remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique, pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée et pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et je vais continuer à travailler comme je l’ai toujours fait afin de rendre cette confiance. Je vais avoir l’occasion de m’entraîner avec un super staff et de très grands joueurs dans un centre d’entraînement à la pointe de la technologie, j’ai toujours souhaité cela. Je suis convaincu qu’ici, j’aurai l’opportunité de m’améliorer et d’enrichir mon bagage en tant que jeune homme », a-t-il déclaré à PSG TV.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Alessandro Longoni

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Alessandro Longoni Alessandro Longoni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier