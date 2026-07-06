PSG : les premiers mots d’Alessandro Longoni
Le jeune gardien italien Alessandro Longoni, tout juste arrivé au Paris Saint-Germain, a livré ses premiers mots avec ambition et enthousiasme. Il évoque un cadre d’entraînement idéal pour poursuivre sa progression et s’intégrer dans un environnement de très haut niveau.
« Je voudrais tout d’abord remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique, pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée et pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et je vais continuer à travailler comme je l’ai toujours fait afin de rendre cette confiance. Je vais avoir l’occasion de m’entraîner avec un super staff et de très grands joueurs dans un centre d’entraînement à la pointe de la technologie, j’ai toujours souhaité cela. Je suis convaincu qu’ici, j’aurai l’opportunité de m’améliorer et d’enrichir mon bagage en tant que jeune homme », a-t-il déclaré à PSG TV.
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