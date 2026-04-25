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Barça : premier contact entre Flick et Julián Álvarez

Par Tom Courel
1 min.
Lamine Yamal et Julian Alvarez @Maxppp

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Julián Álvarez ! Alors que le dossier de l’attaquant argentin n’est toujours pas refermé, le FC Barcelone est plus que jamais présent pour l’attirer cet été. En effet, Hansi Flick, le coach des Catalans, aurait contacté le buteur argentin par téléphone. D’après les informations de Matías Palacios, l’Allemand, séduit par le profil du buteur de l’Atlético Madrid depuis un certain temps, a tenu à lui exprimer directement son intérêt avec un premier contact.

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Le technicien a une vision pour l’intégrer dans son projet lors de la saison prochaine, et il pourrait bel et bien rejoindre l’actuel leader du championnat après sa saison dans la capitale. Pour rappel, c’est la cible prioritaire des Azulgranas pour renforcer leur attaque et ils n’ont pas envie de lâcher l’affaire à l’approche des beaux jours. Affaire à suivre…

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