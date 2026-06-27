CdM 2026 : l’Algérie provisoirement éliminée avant d’affronter l’Autriche !

L’Algérie est désormais sous très forte pression. Avant même d’affronter l’Autriche lors de son dernier match de groupe, les Fennecs ont provisoirement quitté le classement des meilleurs troisièmes qualificatifs pour les seizièmes de finale. La faute au match nul entre l’Égypte et l’Iran (1-1), qui permet à la Team Melli d’intégrer ce classement avec trois points et une différence de buts nulle. Les Iraniens occupent désormais la sixième place, devant une Croatie repoussée au septième rang (avec un match en moins encore) et une Corée du Sud désormais huitième avec trois points et une différence de buts de -1.

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Conséquence directe, l’Algérie glisse à la neuvième place et se retrouve virtuellement éliminée de la Coupe du monde (-2 à la différence de buts). Les hommes de Vladimir Petkovic n’ont donc plus le droit à l’erreur face à l’Autriche. Une défaite les éliminerait à coup sûr, tandis qu’un match nul leur assurerait définitivement une place en seizièmes de finale. Les Fennecs gardent donc leur destin entre leurs mains, mais la marge d’erreur a totalement disparu avant ce rendez-vous décisif.