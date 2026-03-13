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« Il va me faire pleurer » : Malang Sarr ému par les mots de Florian Sotoca

Par Jordan Pardon
1 min.
Malang Sarr à Lens @Maxppp

À 27 ans, Malang Sarr retrouve une nouvelle jeunesse. Arrivé à Lens la saison dernière, le défenseur franco-sénégalais s’est affirmé comme l’un des piliers de l’équipe de Pierre Sage depuis le mois d’août. Il fallait du caractère et de la personnalité pour rebondir après ses années de galère à Chelsea, ce qu’a tenu à souligner Florian Sotoca dans un reportage de Téléfoot dédié à son coéquipier.

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« Il va me faire pleurer. » 😥
Belle séquence pour Malang Sarr, ému par le discours de Sotoca !

L'inside avec Malang Sarr, c'est à retrouver ce dimanche dès 11h sur TF1 et TF1+ avec @YassinNfaoui. 📺
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«Il est énorme tout simplement, il nous apporte tellement de sérénité, de force, chapeau à lui parce que quand on parle de résilience, de force mentale, voilà c’est Malang tout craché, je suis très fier de ce qu’il accomplit cette année», a confié l’attaquant lensois. Suffisant pour émouvoir Sarr. «On va marquer l’histoire», ont-il conclu. Pour rappel, Lens est encore en lice pour réaliser un doublé historique : Coupe - Championnat.

Pub. le - MAJ le
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