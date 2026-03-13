« Il va me faire pleurer » : Malang Sarr ému par les mots de Florian Sotoca

À 27 ans, Malang Sarr retrouve une nouvelle jeunesse. Arrivé à Lens la saison dernière, le défenseur franco-sénégalais s’est affirmé comme l’un des piliers de l’équipe de Pierre Sage depuis le mois d’août. Il fallait du caractère et de la personnalité pour rebondir après ses années de galère à Chelsea, ce qu’a tenu à souligner Florian Sotoca dans un reportage de Téléfoot dédié à son coéquipier.

La suite après cette publicité

«Il est énorme tout simplement, il nous apporte tellement de sérénité, de force, chapeau à lui parce que quand on parle de résilience, de force mentale, voilà c’est Malang tout craché, je suis très fier de ce qu’il accomplit cette année», a confié l’attaquant lensois. Suffisant pour émouvoir Sarr. «On va marquer l’histoire», ont-il conclu. Pour rappel, Lens est encore en lice pour réaliser un doublé historique : Coupe - Championnat.