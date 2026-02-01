Menu Rechercher
Nice prête Jérémie Boga à la Juventus Turin

Jérémie Boga, buteur avec Nice contre Twente @Maxppp

Depuis plusieurs semaines, Jérémie Boga ne joue plus avec Nice. Agressé physiquement par les supporters à son retour d’une défaite à Lorient fin novembre, l’ailier de 29 ans n’était plus en odeur de sainteté en Côte d’Azur. Dès lors, une porte de sortie était recherchée pour l’ancien joueur de Rennes et Chelsea pour un départ cet hiver. Et, séduit par son profil, la Juventus Turin a décidé de jeter son dévolu sur le natif de Marseille.

OGC Nice
Et l’opération vient d’être confirmée pour l’OGC Nice : «L’OGC Nice annonce le prêt de Jérémie Boga à la Juventus de Turin. L’ailier international ivoirien est prêté au club italien jusqu’à la fin de la saison en cours. Cet accord comprend une option d’achat. Arrivé au Gym en juillet 2023, Jérémie Boga a porté le maillot rouge et noir à 73 reprises, inscrivant 11 bus et délivrant 9 passes décisives».

