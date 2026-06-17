Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Le Real Madrid va payer le Barça pour Marc Cucurella

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Cucurella @Maxppp

Marc Cucurella est déjà joueur du Real Madrid. Lundi, les Merengues ont officialisé la signature du latéral gauche de la sélection espagnole, pour un montant environnant les 60 millions d’euros. Un gros coup pour le club de la capitale espagnole, qui a en plus enrôlé un joueur qui était aussi convoité par ses deux ennemis jurés, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone.

La suite après cette publicité

Comme l’indique AS, les Catalans pourront au moins se consoler avec une petite part du gâteau. Effectivement, les mécanismes de solidarité et de droits de formation de la FIFA vont permettre aux Barcelonais de toucher un peu plus d’un million d’euros sur ce transfert. Pas de quoi recruter Julian Alvarez, mais c’est déjà ça de pris !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Barcelone
Marc Cucurella

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
Marc Cucurella Marc Cucurella
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier