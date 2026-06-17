Le Real Madrid va payer le Barça pour Marc Cucurella

Marc Cucurella est déjà joueur du Real Madrid. Lundi, les Merengues ont officialisé la signature du latéral gauche de la sélection espagnole, pour un montant environnant les 60 millions d’euros. Un gros coup pour le club de la capitale espagnole, qui a en plus enrôlé un joueur qui était aussi convoité par ses deux ennemis jurés, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone.

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Comme l’indique AS, les Catalans pourront au moins se consoler avec une petite part du gâteau. Effectivement, les mécanismes de solidarité et de droits de formation de la FIFA vont permettre aux Barcelonais de toucher un peu plus d’un million d’euros sur ce transfert. Pas de quoi recruter Julian Alvarez, mais c’est déjà ça de pris !