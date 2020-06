Ligue 1 : Ederson charge Claude Puel

Interrogé par le quotidien L'Équipe, Ederson (34 ans) a été invité à désigner plusieurs joueurs ou entraîneurs qui l'ont marqué pendant sa carrière. Entre autres, Hugo Lloris comme meilleur gardien, Juninho comme meilleur leader ou encore Karim Benzema comme meilleur joueur. Des hommes qu'il a côtoyés lors de son passage (2008-2012) à l'Olympique Lyonnais. S'il garde un bon souvenir de ses quatre ans avec le club rhodanien, l'ancien milieu de terrain offensif n'a pas accroché avec Claude Puel.

L'ex-international brésilien (1 sélection) a joué trois ans sous les ordres du technicien. Il le considère comme l'entraîneur le plus décevant et ne s'est pas montré tendre avec lui. « On n'avait vraiment pas la même vision du foot. Lui, il ne voulait que des joueurs qui savent courir, tacler et défendre. J'ai essayé mais ce n'était pas mon truc. Il n'a jamais accepté ma spécificité. La force d'un entraîneur, c'est de s'adapter au style de ses joueurs, non ? » Ederson ne porte pas l'actuel coach dans son cœur. A tel point, qu'il a glissé son nom pour répondre à la question : « celui que vous ne voudriez pas revoir ? »