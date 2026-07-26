Arsenal va proposer un contrat historique à Vinicius Jr

Arsenal est prêt à frapper un immense coup pour s’offrir Vinicius Jr (26 ans). Selon les informations du Telegraph, les champions d’Angleterre préparent une offre salariale historique pour convaincre Vinícius Jr de rejoindre l’Emirates Stadium. L’international brésilien, qui entre dans la dernière année de son contrat avec le Real Madrid, perçoit actuellement environ 470 000 euros par semaine, mais les Gunners seraient disposés à lui proposer un salaire encore supérieur, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de toute l’histoire du club.

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Les dirigeants londoniens auraient déjà étudié les aspects financiers de l’opération et estiment que l’argent ne constituera pas un frein. Pour autant, le dossier s’annonce extrêmement complexe. José Mourinho, tout juste revenu sur le banc du Real Madrid, ne souhaite absolument pas s’en séparer, tandis qu’aucun contact officiel n’a encore eu lieu entre les deux clubs. À Madrid, la simple évocation d’un possible départ de Vinícius surprend également, malgré l’arrivée de Yan Diomandé qui se profile pour plus de 150 millions d’euros.