Al-Nassr : Rudi Garcia taquine CR7 avec Messi

Le transfert de l’année 2022 ? Chacun se fera son idée. Une chose est sûre, Cristiano Ronaldo, désireux de retourner au Real Madrid, est bel et bien un nouveau joueur d’Al-Nassr. Victorieux d’Al-Khaleej Saihat samedi (1-0), le club saoudien est désormais leader du championnat après onze journées et une seule défaite. Une fin de mois de décembre parfaite pour le coach, Rudi Garcia. Présent en conférence de presse, l’ancien entraîneur de l’OL et de l’OM est d’ailleurs revenu sur l’arrivée du quintuple Ballon d’Or. Avec une pointe de malice…

«J’ai essayé de faire venir Messi directement de Doha», a-t-il lâché avec un sourire. De son côté, Cristiano Ronaldo avait lui justifié, un peu plus tôt, son arrivée. «La vision d’Al-Nassr pour le football masculin et féminin est très inspirante, on a pu voir durant la Coupe du monde que l’Arabie saoudite était un pays avec beaucoup d’ambitions et de potentiel. (…) Je suis très heureux de découvrir le championnat saoudien, avec le club d’Al-Nassr. Je suis là pour aider mon nouveau club à progresser. On va travailler ensemble pour la réussite d’Al-Nassr.»

