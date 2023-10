Barça : Gavi annonce la couleur pour son avenir

A l’image de Gavi, le FC Barcelone peut compter sur son centre de formation pour conserver un noyau de joueurs talentueux issus de la Masia au sein de son effectif pléthorique. Le jeune milieu de terrain du club catalan s’affirme saison après saison comme un élément indéboulonnable de l’entrejeu des Barcelonais. Et le joueur n’a pas caché son amour pour son équipe actuelle, comme il l’a confié lors d’une interview accordée à nos confrères de La Vanguardia. Alors que Gavi était interrogé sur la puissance de son lien avec le FC Barcelone malgré sa naissance dans un village dans la province de Séville, le milieu de terrain espagnol a tout de suite mis les choses au clair.

«Cela vient du fait que j’ai vu la meilleure équipe de l’histoire, le Barça de Xavi, Iniesta et compagnie. Depuis lors, je suis un fan du Barça et je le serai toujours», a notamment confié le joueur formé à la Masia avant de conclure sur son allégeance éternelle pour le club catalan : «tout, je ferais tout, n’importe quoi (pour le FC Barcelone, ndlr). Je ne serais pas plus heureux qu’au Barça. Je ne voudrais être nul part ailleurs.» Si certain en doutait, Gavi se sent bien en Catalogne. Après cette déclaration d’amour, le milieu de terrain ne risque d’ailleurs pas de quitter son club de coeur dans les prochaines années.