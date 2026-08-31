Chelsea : Malo Gusto a recalé l’Atlético de Madrid

Cet été, beaucoup de clubs se sont agités pour Malo Gusto. Ciblé un temps par Manchester City avant de voir l’Atlético de Madrid venir aux renseignements, Gusto s’oriente vers une nouvelle saison à Chelsea. Les Colchoneros sont récemment venus aux nouvelles pour un prêt avec option d’achat, mais la réponse du défenseur international français (16 sélections) a été catégorique : un départ sous forme de prêt est exclu selon L’Equipe.

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Fort d’une saison dernière très aboutie sous le maillot des Blues (49 matchs), l’ancien Lyonnais conserve toute la confiance de son club. Aligné d’entrée lors des trois premières rencontres du championnat, le latéral de 23 ans aborde cet exercice dans la peau d’un titulaire indiscutable aux yeux de Xabi Alonso, s’éloignant définitivement des rumeurs de transfert à l’approche de la clôture du mercato.