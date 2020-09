Le message d'amour de Marcelo Brozovic à l'Inter

La révolution à l'Inter pourrait faire quelques victimes et les joueurs n'ont pas encore toutes les certitudes d'être dans les plans d'Antonio Conte pour la saison prochaine, et ce même s'ils ont eu beaucoup de temps de jeu. Avec ses 52 matches au compteur, Marcelo Brozovic est l'un d'entre eux. Malgré ses deux années restantes de contrat, le milieu croate serait courtisé, notamment en France, où Monaco et le PSG se seraient positionnés, tout comme le Bayern Munich en Allemagne.

Le milieu de terrain de 27 ans s'est exprimé sur ces rumeurs tout en clamant son envie de rester à Milan : « chers Nerazzurri, pour le grand respect que j'ai pour ce maillot, je n'ai jamais répondu à toutes les rumeurs sur moi et je ne le ferai pas maintenant. Je peux seulement dire que j'ai toujours donné mon maximum pour ce maillot et pour cette ville, où je me sens vraiment chez moi. Je pense que j'ai aussi donné quelques émotions, comme lorsque nous avons partagé les joies du derby. J'aime ce maillot, j'aime Milan et j'ai hâte de me battre avec la Juventus. Allez l'Inter ! » Un message qui ira certainement droit au cœur des tifosi milanais.