LdC : les joueurs du Real Madrid se sont moqués de Mohamed Salah

Le 28 mai dernier, le Real Madrid s’est à nouveau imposé en finale de Ligue des Champions face à Liverpool (1-0), quatre ans après sa victoire à Kiev. Un succès qui a permis aux Merengues de se venger de’ Mohamed Salah. Après la qualification des Reds en finale, l’Égyptien avait annoncé sur Twitter que Liverpool « avait des comptes à régler » avec la Casa Blanca. Eh bien, Rodrygo a confié au podcast Cortes, dans des propos relayés par Marca, que lui et ses partenaires ont réservé un traitement de faveur à l’attaquant des Reds.

« Je dois vous raconter anecdote amusante : à la fin de la finale de la Ligue des Champions, nous avons fait une haie d’honneur aux joueurs de Liverpool. Salah est passé devant nous, abattu. Modric qui était de l'autre côté, l'a salué et lui a dit : « ok, ok, la prochaine fois, essaye encore » », a indiqué le Brésilien qui a ajouté que les joueurs madrilènes étaient motivés à chaque entraînement pour préparer leur vengeance, visiblement agacés par le tweet de Salah.