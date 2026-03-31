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Playoffs CM intercontinentaux

RD Congo - Jamaïque : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Cédric Bakambu @Maxppp
Rép. Dém. Congo Jamaïque

Ce mardi, c’est la finale des barrages intercontinaux pour la Coupe du monde 2026 entre la RD Congo et la Jamaïque. Les Léopards s’articulent dans un 4-4-2 avec Lionel M’Pasi dans les cages derrière Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba et Arthur Masuaku. Le milieu de terrain est assuré par Samuel Moutoussamy et Noah Sadiki. Devant, Cédric Bakambu est accompagné par Nathanaël Mbuku, Yoane Wissa et Meschack Elia.

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De leur côté, les Reggae Boyz s’organise dans un 4-2-3-1 avec André Blake qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Latibeaudiere, Richard King, Ethan Pinnock et Ronaldo Webster en défense. Isaac Hayden et Kasey Palmer composent l’entrejeu tandis que Bobby Decordova-Reid officie un cran plus haut. En pointe, Bailey-Tye Cadamarteri est épaulé par Tyreece Campbell et Leon Bailey.

Les compositions

RD Congo :

Rép. Dém. Congo

3-3
Probable

Jamaïque :

Jamaïque

4-2-3-1
Probable
Pub. le - MAJ le
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