Real Madrid : Alvaro Arbeloa donne des nouvelles de Kylian Mbappé

Terrible soirée pour le Real Madrid, battu par son ennemi juré, le Barça, puis témoin de la célébration des joueurs catalans. Une défaite que Kylian Mbappé a vu devant sa télévision, avec une story qui fait d’ailleurs polémique en Espagne.

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Après le Clasico, Alvaro Arbeloa a été interrogé à son sujet. « Il y a encore deux semaines de Liga, on verra comment il évolue, et on verra s’il pourra jouer. Oui j’aurais aimé l’avoir à 100% et qu’il puisse être avec nous ce soir », a indiqué le coach madrilène, alors que son équipe joue jeudi contre Oviedo dans un Bernabéu qui va être crispé.