Liga
Real Madrid : Alvaro Arbeloa donne des nouvelles de Kylian Mbappé
1 min.
@Maxppp
Terrible soirée pour le Real Madrid, battu par son ennemi juré, le Barça, puis témoin de la célébration des joueurs catalans. Une défaite que Kylian Mbappé a vu devant sa télévision, avec une story qui fait d’ailleurs polémique en Espagne.
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Après le Clasico, Alvaro Arbeloa a été interrogé à son sujet. « Il y a encore deux semaines de Liga, on verra comment il évolue, et on verra s’il pourra jouer. Oui j’aurais aimé l’avoir à 100% et qu’il puisse être avec nous ce soir », a indiqué le coach madrilène, alors que son équipe joue jeudi contre Oviedo dans un Bernabéu qui va être crispé.
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