PSG : une nouvelle enquête ouverte contre Nasser al-Khelaïfi pour prise illégale d’intérêts

Nasser al-Khelaïfi fait désormais l’objet d’une enquête préliminaire à Paris pour prise illégale d’intérêts. Le parquet de Paris a saisi la Brigade financière anticorruption (BFAC) après le signalement déposé par Anticor, qui soupçonnait le président du PSG d’avoir utilisé ses différentes fonctions lors des négociations sur les droits TV de la Ligue 1 à l’été 2024. À cette période, Al-Khelaïfi était à la fois président du PSG, patron de beIN Media Group et membre du conseil d’administration de la LFP.

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Ce signalement n’est donc pas nouveau : Anticor avait saisi le parquet le 3 mars dernier, mais une nouvelle étape vient d’être franchie avec l’ouverture de cette enquête préliminaire. L’association estime notamment que ces différentes casquettes auraient pu permettre à Al-Khelaïfi d’influer sur les décisions de la Ligue en faveur de beIN lors de l’attribution des droits du Championnat. De son côté, l’entourage du dirigeant avait qualifié la plainte d’« absurde » et conteste les accusations portées contre lui.