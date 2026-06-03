LdC : Deschamps répond sur le comportement de Mbappé après le sacre du PSG

Au sortir d’une saison blanche avec son club, Kylian Mbappé aura bien l’intention de reprendre les choses en main avec sa sélection au Mondial. Le capitaine des Bleus est arrivé à Clairefontaine en pleine forme cette semaine comme l’a confié Didier Deschamps ce mercredi. En conférence de presse, DD a été interrogé sur la possibilité que le sacre du PSG ait pu impacter son joueur, resté bredouille avec le Real Madrid.

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«Écoutez, Kylian est en pleine forme, physiquement, psychologiquement… J’échange avec lui, évidemment il a eu à parler avec les joueurs, il est capitaine. Il y a ce qu’il s’est passé en club, mais la sélection c’est un autre objectif. Il a fait avec la première partie du groupe beaucoup d’efforts, il a une expérience que les autres n’ont pas, c’est sa troisième coupe du monde, et en face, il y a du répondant, ça ne vient pas sans souffrir, il va très bien. »