Fusil d’assaut, actes de vandalisme… ça a aussi dégénéré dans les rues de Budapest après PSG - Arsenal

Le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois inscrit son nom au sommet du football européen. Opposés à Arsenal dans une finale particulièrement disputée à la Puskás Arena de Budapest, les hommes de Luis Enrique ont conservé leur couronne continentale au terme d’une interminable séance de tirs au but. Après un score de parité à l’issue du temps réglementaire, les Parisiens ont fait preuve de sang-froid pour s’imposer et décrocher la deuxième Ligue des champions de leur histoire. Une performance qui a immédiatement déclenché des scènes de liesse dans la capitale française, où des milliers de supporters ont envahi les principaux lieux de rassemblement pour célébrer ce nouveau sacre européen.

La suite après cette publicité

Mais comme souvent lors des grandes soirées de football, l’euphorie a rapidement laissé place à des débordements. Malgré les appels au calme lancés par le président Nasser Al-Khelaïfi et un dispositif sécuritaire exceptionnel mobilisant plusieurs milliers de policiers et gendarmes, de nombreuses tensions ont éclaté dans différents secteurs de Paris. Des affrontements ont été signalés aux abords du Parc des Princes, sur les Champs-Élysées et dans plusieurs quartiers du centre de la capitale. Des véhicules et des vélos ont été incendiés, des projectiles ont été lancés contre les forces de l’ordre et plusieurs dégradations de mobilier urbain ont été recensées. Lors d’un point presse tenu dans la nuit, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé 416 interpellations sur l’ensemble du territoire français, dont 283 dans le seul périmètre parisien.

Une grosse scène de frayeur à Budapest

Si les regards étaient tournés vers Paris, la situation s’est également tendue à Budapest, ville hôte de cette finale historique, comme le rapporte le journal hongrois Blikk. La capitale hongroise avait accueilli près de 250 000 supporters venus de toute l’Europe pour assister à l’événement. Dès la veille de la rencontre, plusieurs altercations avaient été signalées dans le centre-ville, notamment dans le secteur de la rue Király où des groupes de supporters se sont affrontés. Les autorités hongroises ont dû intervenir à plusieurs reprises afin de contenir les tensions alors que les fan-zones et les abords de la Puskás Arena affichaient complet. Pendant la rencontre, des supporters parisiens ont également utilisé des engins pyrotechniques après l’égalisation de leur équipe, provoquant l’intervention rapide des forces de sécurité.

La suite après cette publicité

Les incidents se sont poursuivis après le coup de sifflet final. Selon la police de Budapest, plusieurs actes de vandalisme ont été constatés sur la place Kálvin où un pub a été pris pour cible. La vitre de l’établissement a été brisée lors d’une altercation et une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs. Les autorités antiterroristes ont également dû intervenir près de l’UEFA Champions Festival après qu’un jeune homme a circulé au milieu de la foule avec ce qui semblait être un fusil d’assaut. L’objet s’est finalement révélé être une réplique factice, mais son apparence très réaliste a provoqué une vive inquiétude, ce qui a mobilisé les équipes de lutte contre les attentats. Dans le même temps, les policiers ont retrouvé un supporter anglais qui avait quitté l’hôpital malgré des blessures jugées graves afin d’assister à la finale. Une série d’incidents qui a quelque peu terni la fête dans une ville qui accueillait pour la première fois de son histoire une finale de Ligue des champions.