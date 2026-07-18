France - Angleterre : les compositions officielles

Ce samedi, c’est le moment de la petite finale de la Coupe du Monde 2026. On a le droit à un choc entre la France et l’Angleterre qui ont été battues en demi-finale. Les Bleus s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les cages derrière Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix et Theo Hernandez. Adrien Rabiot et Warren Zaïre-Emery sont associés au milieu du terrain. En pointe, Kylian Mbappé est accompagné par Michael Olise, Rayan Cherki et Désiré Doué.

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De leur côté, les Three Lions s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Dean Henderson comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi et Djed Spence. Le milieu de terrain est assuré par Eberechi Eze et Declan Rice avec Morgan Rogers un cran plus haut. Devant, Ivan Toney est en pointe avec Bukayo Saka et Marcus Rashford dans les couloirs.

Les compositions

France :

Angleterre :

Dimanche 19 juillet