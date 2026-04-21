Liverpool a tranché pour l’avenir d’Arne Slot

Après une première saison réussie dans la Mersey, Arne Slot connaît un exercice 2025-2026 beaucoup plus compliqué à Liverpool. Éliminés de la Ligue des Champions en 1/4 de finale par le Paris Saint-Germain, les Reds ont rapidement été largués dans la course au titre en Premier League. Actuels cinquièmes du championnat anglais, ils bataillent encore pour espérer disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Parallèlement à cela, l’avenir d’Arne Slot interroge, lui dont la possible éviction a souvent été au centre des débats cette saison.

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Mais à en croire Sky Sports, il n’en est rien. Les dirigeants de Liverpool ont décidé de lui accorder la confiance pour la saison prochaine et ainsi le maintenir sur le banc des Reds. Ensemble, ils se projettent déjà sur le mercato estival et sur la venue du remplaçant de Mohamed Salah, qui pliera bagage à l’issue de la saison.