Serie A : Monza passe la seconde vitesse contre Bologne

C’est définitivement l’écurie la plus en forme d’Italie. L’AC Monza, qui n’a plus perdu un match en championnat depuis le 10 novembre, a fait chuter Bologne de Thiago Motta (0-1) ce dimanche, lors de la 22ème journée de Serie A, au stade Renato-Dall’Ara. Sur une très belle action collective, Stefano Sensi a trouvé Andrea Petagna qui a résisté au duel physique face à Stefan Posch. Le ballon est retombé dans les pieds de Giulio Donati qui a parfaitement trompé le gardien polonais Łukasz Skorupski (25e).

Malgré une supériorité dans le jeu, les Rossoblu n’ont pas réussi à revenir au score. L’efficacité et le réalisme - cinq frappes, quatre cadrées, un but - des Brianzoli ont finalement fait la différence. Au classement, Monza grimpe à la 9ème position juste devant ses adversaires du jour de Bologne, désormais 10ème. Le weekend prochain, les Lombards accueilleront à la maison l’AC Milan pour une affiche à la saveur bien particulière pour Adriano Galliani et Silvio Berlusconi, tandis que les Bolonais se rendront à Gênes pour y affronter la Sampdoria, au cours de cette 23ème journée du championnat italien.

