La Serie A fait mieux que la Liga, la Premier League, la Ligue 1 et la Bundesliga

La Serie A démarre sur les chapeaux de roue ! Après trois journées, aucun des 30 matches disputés ne s’est terminé sur un 0-0, une particularité que l’on ne retrouve dans aucun des quatre autres grands championnats européens. Et le spectacle est au rendez-vous puisque 81 buts ont été inscrits en 30 rencontres, soit une moyenne impressionnante de 2,70 buts par match. Les deux premières journées avaient déjà donné le ton avec 24 buts lors de la première journée puis 25 lors de la deuxième, avant que la troisième ne se conclue avec 32 réalisations.

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Il faut remonter à la saison 2020-2021 pour retrouver une Serie A ayant bouclé ses trois premières journées sans aucun 0-0. À l’époque, le championnat avait même affiché 95 buts après 27 matches réellement disputés, soit plus de 3,5 buts par rencontre, tandis que le seul 0-0 initial, entre l’Hellas Vérone et l’AS Roma, avait finalement été transformé en victoire 3-0 sur tapis vert. Cinq ans plus tard, la Serie A égale donc cette performance avec un départ particulièrement spectaculaire, marqué par 81 buts et aucun match nul vierge après trois journées.