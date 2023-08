Mercato : de nombreux attaquants ont été proposés au Real Madrid

La suite après cette publicité

Le Real Madrid n’est pas verni. La saison 2023/2024 vient à peine de commencer et la Casa Blanca doit déjà faire face à plusieurs absences sur blessure. Thibaut Courtois, Eder Militão, Ferland Mendy, Arda Güler sont tous indisponibles pendant plusieurs semaines et ont été rejoints par Vinicius Junior.

Touché à la jambe droite, le Brésilien devrait être éloigné des terrains entre cinq et six semaines. Il manquera donc le choc face à l’Atlético de Madrid et le début de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Un coup dur pour Carlo Ancelotti. Car le secteur offensif madrilène n’est pas le plus garni de Liga.

Madrid reste ferme

Après les départs de Karim Benzema et de Mariano Diaz, les Merengues n’ont recruté que Joselu. Avec l’absence de Vinicius Jr, Marca révèle que le Real Madrid reçoit une quantité impressionnante d’appels d’agents et d’intermédiaires. Tous les représentants d’attaquants disponibles pour des prêts ou d’éléments placardés désirant être transférés ont contacté la Casa Blanca.

Mais si Florentino Pérez avait rapidement réagi après la blessure de Courtois en décrochant le prêt de Kepa Arrizabalaga, Marca confirme la tendance évoquée hier par la Cadena COPE. Madrid ne recrutera personne et mise toujours sur ses excellents milieux pour aider le secteur offensif. Une annonce claire qui viendrait par la même occasion clore définitivement le dossier Mbappé. Tout du moins pour cet été.