Le pacte de Manchester United pour évincer Cristiano Ronaldo, le sauvetage d'un fan en Espagne émeut le pays

Cristiano Ronaldo n'est plus le favori

Dans un entretien accordé à France Football paru hier, Anthony Martial a lourdement taclé José Mourinho. Le français a déclaré que l’ex coach de MU lui «a manqué de respect» à plusieurs reprises, qu’il lui a fait raté le mondial en 2018. Peut-être que Cristiano Ronaldo tiendra les mêmes propos dans quelques temps mais contre Erik Ten Hag. Car d’après le tabloïd The Sun, le tacticien des Red Devils compte bien mettre CR7 sur le banc cette saison pour promouvoir Rashford sur le front de l'attaque. D’après le quotidien, le coach et le joueur ont fait un pacte. Ten Hag a promis à son poulain de tout faire pour qu’il soit sélectionné avec les Three Lions et qu’il puisse briller en Coupe du Monde. Le néerlandais est sûr que Rashford a la capacité de devenir le meilleur buteur du monde.

Le geste incroyable de Jeremías Ledesma

Ce qui fait couler beaucoup d’encre en Espagne est un événement qui s’est passé dans les tribunes de Cadiz lors du match contre le FC Barcelone, match remporté sur le score de 4-0 par les Blaugranas. À dix minutes du terme de la rencontre, l'arbitre a dû interrompre les débats, car un spectateur présent en tribune a été victime d'un malaise cardiaque. Les joueurs, quasi impuissant, on fait tout ce qu’ils pouvaient. Certains ont prié, d’autres ont aidé les secours comme on peut le voir sur la Une de Mundo Deportivo. Le journal respecte surtout la bonne réaction du gardien de Cadiz, Jeremías Ledesma, qui s'est précipité pour aller récupérer un défibrillateur sur le banc de touche avant de l'envoyer en toute hâte en tribunes. Un ange gardien qui a ému les médias locaux.

Kylian Mbappé semble moins collectif que l'année dernière

Hier, le PSG s’est difficilement imposé face à Brest (1-0). Mais un homme a particulièrement brillé au parc : Neymar. On ne peut plus l’arrêter comme l’écrit Le Parisien. Pour L'Équipe, sans le duo Messi/Neymar, ce n’est pas sûr que le club parisien aurait réussi à trouver la faille face au breton. Car Kylian Mbappé, titulaire, ne s’est pas particulièrement illustré. Ses dernières prestations n’ont pas convaincu les médias français et espagnols. Ce matin AS nous délivre une très belle statistique qui nous prouve l’impuissance du Français en ce moment face à ses coéquipiers. La saison précédente, le buteur a terminé meilleur passeur du championnat, mais là en 7 journée, il en a délivré aucune. Tout le contraire de Messi et Neymar qui ont distribué sept passes décisives chacun jusqu'à présent. C’est le meilleur duo de passeur en Europe actuellement. Selon la presse espagnole, la direction du Real Madrid se réjouit en quelque sorte de ne pas avoir recruté le champion du monde vu son niveau collectif. Puis un autre homme a étalé son talent hier, c'est Gianluigi Donnarumma qui a stoppé un penalty décisif. Ce n’est pas passé inaperçu en Espagne et en France. On parle dans les quotidiens du sauveur de Paris.