OM-PSG : « les Olympiens se disent enfin qu’ils peuvent gagner »

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain à l’Orange Vélodrome. Un stade qui va d’ailleurs battre son record d’affluence. Mais cette année n’est définitivement pas comme les autres. Tout d’abord car les deux équipes sont seulement séparées de cinq points en championnat.

Ensuite parce que la forme de l’Olympique de Marseille est diamétralement opposée à celle du Paris SG. L’OM d’Igor Tudor enchaîne les victoires et le PSG les doutes et les contre-performances. Dont une, d’ailleurs, pas plus tard qu’il y a trois semaines en Coupe de France contre l’OM (2-1). Par conséquent Foot Mercato a demandé l’avis de quelques suiveurs au quotidien de l’écurie marseillaise ce qu’ils pensaient de cette confrontation. Et notamment ce qui a changé ces dernières années.

Cet OM est différent des années précédentes

« Cette année, on a un OM beaucoup mieux préparé physiquement, notamment pour ce match. C’est un OM en net progrès dans la préparation mentale de ce match. Les Olympiens se disent enfin qu’ils peuvent gagner. Physiquement, c’est énorme, ce n’était pas le cas avant, on l’a vu en Coupe, l’arbitra a laissé jouer. Paris ne s’attendait pas à se faire entrer dedans. C’était un arbitrage Ligue des Champions, qui est favorable à l’OM. Ils ont pu marquer leur territoire », commence à expliquer Bruno Blanzat de France Bleu Provence. Pour Florent Germain, qui officie sur RMC, c’est surtout l’amélioration de l’OM et la régression du Paris Saint-Germain qui rend ce match différent.

« L’OM est plus fort que la saison passée notamment et le PSG est moins fort que les saisons passées. Le rapport de force est équilibré. À Marseille, il y a un entraîneur qui colle à l’identité de l’OM, de ce que veulent les supporters. On n’y croyait pas forcément, mais ça matche bien. Il y a plus de confiance à l’OM, évidemment. Le rapport de force s’est inversé. La victoire en Coupe décomplexe un peu aussi. Dans le style de jeu, ce qui change, on a un entraîneur qui a mis en place une philosophie avec une intensité énorme. S’ils doivent marcher sur l’adversaire, ils le feront. On ne retrouve pas cette intensité au PSG. C’est d’ailleurs le principal reproche qui leur est fait. Cet OM est un peu façonné pour poser des problèmes au PSG et, pourquoi pas, les battre », nous explique-t-il. Un constat globalement partagé par Stanislas Touchot, dont la plume s’exerce à l’Agence France Presse.

« Maintenant l’OM a une équipe qui peut vraiment rivaliser et faire un vrai match de foot en regardant le PSG dans les yeux. C’est ce qu’on a vu en Coupe. Les années précédentes, même quand ils ont gagné au Parc, c’était plus d’autres ressorts. Ce qu’ils ont fait en Coupe c’est les secouer, leur rentrer dedans, mais pour faire le match qu’ils avaient envie de faire et qu’ils avaient décidé de faire. L’OM a une équipe pour faire ça. C’était un peu le cas l’année passée, mais c’n’était pas mis en place par Sampaoli. La valeur des deux équipes s’était déjà rapprochée, l’OM fait deuxième l’année dernière, là encore. Si le PSG est construit pour faire autre chose, l’OM a une équipe pour faire un match de foot contre le PSG avec des idées définies et visibles. Cela n’a pas toujours été le cas », analyse celui qui s’est occupé du sport en Italie et du PSG auparavant.

Un tournant dans le championnat ? Oui, mais…

Comme susmentionné, en cas de victoire, l’OM se rapprochera de Paris, à seulement deux petits points. En cas de défaite, en revanche, Paris mettrait huit points dans la vue aux Olympiens. Ce qui constituerait un véritable tournant d’abord pour Florent Germain : « oui, c’est un tournant si Paris bat Marseille. Si Paris bat l’OM, ils mettraient les Marseillais à huit points. Si l’OM l’emporte restera dans le match, mais il faudra aussi regarder derrière. Lens et Monaco carburent fort », puis pour Bruno Blanzat : « oui, surtout si Paris s’impose. Huit points ce sera impossible, il en restera 39 en jeu. Une victoire de l’OM relancerait un peu, mais c’est un tournant vraiment seulement si Paris l’emporte. Si l’OM reste à cinq points, il restera des possibilités. L’OM est capable, on l’a vu, depuis deux trois mois, de gagner quasiment tous ses matches. Ils ne feront pas carton plein, mais ils peuvent en gagner 10 sur 13 ».

Le journaliste de l’AFP, lui, ne se fait guère de doute. Paris devrait être champion : « si Paris n’est pas champion, c’est surtout parce qu’ils se seront perdus en route. Si Paris gagne, Paris sera probablement champion. Si l’OM gagne, ce sera aussi un tournant, il faudra aussi regarder ce que fait Monaco, car cela pourrait lancer un match à trois pour le titre ». Pour autant, cette fois, on ne parle pas de défaite de l’OM, on envisage sa victoire. Est-ce la fin du complexe marseillais ?

Une autre victoire réglera ce problème des complexes

« C’est difficile de répondre avec certitude, on sent que quelque chose a changé. Le fameux "on les regarde les yeux dans les yeux". Il n’y a plus la peur, ni chez les joueurs ni chez les supporters. La dernière fois que l’OM en a pris trois ou quatre, c’était en 2019. Cela faisait 20 matches sans gagner et la victoire avec le but de Thauvin en 2020, ça a changé la donne. Dernièrement, c’est plus serré. Il y a quelque chose qui a changé mentalement et le fait de les avoir battus, à la régulière, ça renforce ce sentiment. On le sent dans l’environnement du club, au niveau des supporters. On n’en est pas loin de la fin du complexe. On aura une confirmation dimanche. S’ils les battent deux fois en trois semaines, on parlera de fin du complexe », détaille celui qui commente les matches de l’OM sur les ondes de France Bleu Provence. Même s’il se veut prudent, Stanislas Touchot, lui, estime que c’est la fin de ce complexe : « je pense que le match de Coupe l’a montré, il n’y a plus de complexes. S’ils gagnent à nouveau, ça confirmera ça et ça réglera définitivement la question du complexe. En Coupe ils ont joué sans complexe et en sont sortis victorieux de façon méritée. Ils n’ont pas essayé de cacher un complexe. Je pense donc que c’est terminé ».

De son côté, Florent Germain pense que ce n’est pas tout à fait terminé et que, de toute façon, les Marseillais voient plus loin : « je ne pense pas. La photo de la saison et du jour, c’est de dire que la victoire en Coupe décomplexe un peu, montre que Marseille peut battre Paris, ça met de côté les mauvaises statistiques, ces chiffres honteux de l’OM face à Paris. C’était pesant, même pour les joueurs. En revanche, il y a toujours un sentiment qu’il faut encore attendre quelques saisons, que les Qataris investissent moins, que l’OM poursuive son retour au premier plan pour vraiment rivaliser. Ce que souhaite l’OM, ce n’est pas battre Paris tous les cinq ans. La volonté c’est, dans les années qui viennent, retrouver un niveau qui leur permet d’être compétitifs en Ligue des Champions, d’attirer des stars plus facilement, que le PSG n’ait pas toujours les moyens de s’acheter un Ziyech, un Skrinniar parce que l’argent est illimité. Ce n’est pas de la jalousie, c’est plutôt de l’agacement de voir que Paris a beaucoup plus de moyens. À Marseille ce qu’on veut, c’est rivaliser, aussi en Ligue des Champions ».

Quoiqu’il advienne ce dimanche soir, on en saura un peu plus. L’OM sera peut-être largué à la course au titre ou alors on dira que ce complexe d’infériorité aura définitivement disparu après une nouvelle belle victoire. Mais, depuis un peu plus d’un an maintenant, on pense assez sérieusement que l’OM peut l’emporter face à ce Paris Saint-Germain.

