Équipe de France : Raphaël Varane explique ce que Karim Benzema va changer chez les Bleus

Dans une journée aux accents madrilènes, Raphaël Varane est apparu devant la presse, à Clairefontaine, cet après-midi. Surpris, tel était l'adjectif pour qualifier le défenseur à l'annonce du retour de Karim Benzema, son coéquipier en club, en équipe de France. «Pour moi, la situation était assez figée depuis quelque temps, je n'avais pas d'attente particulière par rapport à un changement (de direction du sélectionneur)», a-t-il expliqué.

Heureux, c'est aussi ce qui caractérisait Raphaël Varane, libéré du poids de devoir se couper en deux. «Bien sûr que je suis très heureux du retour de Karim dans l'équipe, en plus de ça j'étais dans une situation délicate pendant 5 ou 6 ans, quand on me posait des questions sur lui. J'étais partagé entre un ami et le sélectionneur avec qui j'ai fait toutes mes sélections. Vous vous doutez que je suis très content de ce retour.»

«Karim ne va pas bouleverser l'équilibre de l'équipe»

Sans trop en dévoiler, le natif de Lille a raconté le retour de KB9 en bleu. «On voit qu'il s'entend très bien avec beaucoup de joueurs à Clairefontaine, ce n'est que du positif. Karim, l'équipe de France il l'a toujours eu dans son cœur, il regardait nos matches, ce qu'il se passait, il a toujours été attentif à la vie du groupe et à tous les matches qu'on a joués en son absence.» Il semble que Karim Benzema n'a jamais vraiment quitté l'équipe de France.

Toujours dans un coin de la tête des appelés, ravis d'enfin le retrouver, il était un Bleu en sommeil. Trente fois buteur en 46 matches avec le Real Madrid cette saison, l'attaquant doit s'acclimater à un nouvel environnement. Un effectif qui a gagné sans lui. Mais pour Raphaël Varane, Karim Benzema ne déséquilibrera pas l'équipe championne du monde. Et de son côté, le buteur de 34 ans n'aura pas à travestir son jeu pour se fondre dans le collectif, croit savoir le défenseur de 28 ans.

«Karim ne va pas bouleverser l'équilibre de l'équipe. Je pense que Karim, l'une de ses plus grandes qualités c'est de faire jouer les autres, créer du mouvement, des espaces, avec la qualité technique qu'on lui connait, pour mettre du liant entre les joueurs. Il n'y a pas plus d'attentes, il vient faire ce qu'il sait faire, prendre du plaisir, défendre le maillot de l'équipe de France, avec ses qualités. Quand un joueur de cette qualité arrive dans l'effectif, on est tous excités de voir du jeu, du beau football, de le voir créer des occasions. C'est un joueur d'équipe avant tout, c'est ce qui fait sa force.» Hâte.