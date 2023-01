Liga : la Real Sociedad s’impose face à l’Athletic Bilbao et conforte sa 3ème place

Alors que le choc tant attendu entre le Real Madrid et le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne aura lieu demain dimanche à 20h, la 17ème journée de Liga se poursuivait ce samedi avec une rencontre opposant la Real Sociedad à l’Athletic Bilbao, respectivement 3ème et 8ème du championnat espagnol. En première période, Alexander Sørloth inscrivait son 7ème but grâce à une offrande de Igor Zubeldia (25e, 1-0) puis une dizaine de minutes plus tard, Takefusa Kubo profitait d’une superbe passe devenue décisives de David Silva pour doubler la mise (37e, 2-0).

Juste avant la pause Oihan Sancet réduisait l’écart pour les visiteurs après un bon travail de Yuri (40e, 2-1). Malheureusement pour l’Athletic Bilbao, à l’heure de jeu, Yeray Alvarez faisait faute dans sa surface et obtenait un carton rouge (60e). Mikel Oyarzabal, rentré sur le pré un peu plus tôt (49e), se chargeait d’executer la sentence pour reprendre deux buts d’avance (62e, 3-1). Le score ne bougeait ensuite plus juqu’au coup de sifflet final. Grâce à cette victoire, la Real Sociedad conforte sa 3ème place au classement de la Liga et mets la pression sur le Real Madrid qui n’a pas encore joué son match de la 17ème journée en raison de la finale de la Supercoupe d’Espagne.

