CdM 2026 : la Suisse s’entraîne dans une zone infestée de serpents
La Suisse se retrouve dans une situation étrange. En effet, après avoir choisi San Diego comme camp de base pour la phase de groupes du Mondial, les joueurs et le staff, qui logent au Fairmont Grand Del Mar, sont contraints de faire attention aux reptiles. La SFV (Fédération Suisse de Football) a publié la carte du site d’entraînement, sur laquelle figure une "snake area". Concrètement, c’est une zone dangereuse qui est infestée de serpents.
Tout le groupe a été averti par ce phénomène et les règles sont désormais strictes. Il faut faire attention à cette partie, la plus boisée du complexe, typique de la Californie du Sud, où des serpents à sonnettes peuvent être présents. Aucun incident n’a été signalé pour l’instant, mais pendant les entraînements, la Nati doit rester attentive à chaque détail.
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