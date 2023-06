Racisme : la FIFA renouvelle son engagement pour lutter contre toutes discriminations

Plus que jamais, les violences verbales sont présentes dans le monde du football. Les cas Vinicius Junior ou Romelu Lukaku sont des exemples parmi tant d’autres qui ont marqué l’actualité du ballon rond ces derniers mois. Face à cette situation, la FIFA compte prendre les choses en main. Dans un communiqué officiel publié ce dimanche à l’occasion de la Journée internationale de la lutte contre les discours de haine, l’organisation internationale a publié un rapport sur la base des conclusions de son outil de service de protection des réseaux sociaux. Celui-ci fait état de 19 600 posts de ce type identifiés et signalés pendant la Coupe du monde 2022 notamment. Dans 74% des cas, la source de discrimination se trouvait en Europe ou en Amérique du Sud.

« La discrimination est un acte criminel », a affirmé le président de la FIFA, Gianni Infantino. « Grâce à cet outil, nous identifions les auteurs et nous les signalons aux autorités afin qu’ils soient punis pour leurs actes. Nous attendons également que les plates-formes de réseaux sociaux prennent leurs responsabilités et nous soutiennent dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Notre position est claire : nous disons non à la discrimination. » David Aganzo, président de la FIFPRO, a également pris la parole à ce sujet. « Si les chiffres et conclusions présentés dans ce rapport ne sont pas surprenants, ils restent extrêmement préoccupants. Il s’agit d’une vraie piqûre de rappel pour toutes les personnes impliquées dans notre sport. C’est pourquoi nous devons impérativement mettre en place des mesures préventives ainsi que des solutions pour les joueurs, qui sont toujours plus confrontés à ce type de violences. »

