Ligue 1+ : un premier candidat se déclare pour succéder à De Tavernost

Nicolas de Tavernost va quitter son poste de directeur général de LFP Media dans les jours ou les semaines à venir. Il n’a pas réussi à fédérer les différents acteurs du football français autour de sa personne et prend acte de son échec, lui qui a pris le poste en juin dernier. Un premier candidat à sa succession s’est signalé. Il s’agit de Frédéric Chevit (73 ans) d’après les informations de L’Equipe.

La suite après cette publicité

«Je trouve que le Championnat de France a retrouvé de l’intérêt, de la fraîcheur. La plateforme Ligue 1+ est une belle réussite et elle donne envie de travailler à sa pérennité», explique-t-il au quotidien sportif. Homme de média, il fut directeur des sports de France Télévisions, mais aussi coordinateur international chez beIN Sports. Jeudi, un collège de Ligue 1 doit se réunir pour établir le profil recherché pour le futur directeur général de LFP Media.