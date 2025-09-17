CdM : la FIFA va verser 300 M€ aux clubs

La première trêve internationale de la saison a fait beaucoup de bruit et de dégâts. Ousmane Dembélé et Désiré Doué, puis Lamine Yamal sont revenus blessés de leur sélection respective et ça n’a pas du tout plu au PSG et au FC Barcelone. Les deux clubs sont en colère après leur équipe nationale et l’ont fait savoir. Le sujet est vivace au sein des clubs qui voient leur rétribution pour la prochaine Coupe du Monde largement augmenter. La FIFA prévoit en effet une réserve d’argent qu’elle distribue aux différentes équipes dont les joueurs ont participé au Mondial.

L’institution est consciente des risques que cela fait prendre pour les joueurs et veut protéger au maximum les employeurs. Au Qatar en 2022, elle avait redistribué 176 M€ à 440 formations de 51 fédérations différentes. Cette fois, avec une Coupe du Monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique passant de 32 à 48 nations, la FIFA prévoit de passer à une enveloppe de 300 M€, soit une augmentation de 70 %. Un chiffre en très forte hausse, fruit de négociations avec l’association européenne des clubs notamment.