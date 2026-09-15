La presse allemande dévoile la raison du limogeage inattendu de Dino Toppmöller à Lens

Lens n’a pas encore officialisé la nouvelle, mais il n’y a plus de suspens. Après l’annonce du licenciement de Dino Toppmöller faite par L’Équipe, la Voix du Nord a confirmé la nouvelle. Seulement six matches passés aux commandes des Sang-et-Or, l’entraîneur allemand de 45 ans a été prié de plier bagage, et ce, à trois jours du choc de Ligue 1 sur la pelouse de l’AS Monaco.

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Pour le remplacer, le nom de Yannick Cahuzac est très rapidement sorti. Revenu à Lens cet été après sa pige d’adjoint au FC Lorient (janvier 2024-juin 2026), le Corse assurera l’intérim en Principauté. Peut-il être une solution à plus long terme ? Proche du directeur sportif Jean-Louis Leca, Cahuzac jouit d’un gros soutien en interne. Cependant, la Voix du Nord explique que l’ancien adjoint d’Olivier Pantaloni chez les Merlus passe le BEPF (le diplôme pour être autorisé à entraîner) cette saison.

Nelson Morgado, le déclencheur

Un fait non négligeable puisque le quotidien local explique que cette formation « lui impose déjà un gros travail supplémentaire et des absences d’environ une semaine par mois ». Compatible avec une équipe engagée en Ligue 1 et en Ligue des Champions ? Il est encore trop tôt pour le savoir, même s’il convient de rappeler qu’en Ligue 1, l’amende pour un club dont l’entraîneur principal ne possède pas le fameux BEPF s’élève à 25 000€ par match. En revanche, Bild a déjà sorti la raison qui expliquerait le départ soudain et inattendu de Toppmöller. Et visiblement, elle ne serait pas sportive. Malgré deux défaites et un nul lors des trois derniers matches de Ligue 1 du RCL, Toppmöller n’aurait pas fait les frais du coup de mou des Sang-et-Or.

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D’après le média d’outre-Rhin, tout se serait accéléré quand Lens aurait annoncé à Toppmöller hier la mise à pied de son adjoint Nelson Morgado. « Morgado dérangeait certains membres du club, notamment les collaborateurs français du staff technique. Il leur demandait plus d’engagement et plus de passion. Cela n’a pas été bien perçu et lui a coûté son poste », écrit Bild. Un événement qui aurait été perçu comme inacceptable par Toppmöller. L’Allemand se serait opposé à la mise en retrait de Morgado, son fidèle lieutenant depuis 2017, considérant que la direction du RCL faisait de l’ingérence directe dans son travail. Une impasse que les Lensois ont réglée avec le départ du coach de 45 ans.