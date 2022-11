OL : Malo Gusto répond aux critiques

Révélation lyonnaise l'an dernier avec Castello Lukeba, Malo Gusto (19 ans) vit une première saison dans la peau d'un titulaire. Et forcément, les attentes sont plus fortes. Interrogé par le site olympique-et-lyonnais.com, le latéral droit a répondu aux critiques dont il fait l'objet. «Je n’encaisse pas parce que je ne fais pas forcément attention à ces critiques. J’écoute surtout mes coachs et les personnes qui sont là pour me faire progresser. Maintenant, je savais ce que je devais améliorer depuis le début de la saison. Défensivement, il faut que je sois plus sûr et serein. J’ai toujours su que je devais bosser sur ce point-là et je continue».

La suite après cette publicité

Puis il a ajouté ensuite : «ces gens là, on ne peut pas leur en vouloir, ils ne se rendent pas compte. Je sais qu’ils ont raison dans le sens où quand tu es un défenseur latéral, tu dois bien défendre. Après chaque latéral a ses caractéristiques bien à lui. Je sais que j’ai été souvent porté vers l’attaque mais pour être un bon joueur à ce poste-là, il faut être complet le plus possible et c’est ce que j’essaye de faire». Il travaille donc d'arrache-pied à côté des entraînements. «Je fais beaucoup de vidéo, en regardant les joueurs qui évoluent à mon poste et qui performent. Je regarde aussi ce que j’ai bien fait et ce que j’ai moins bien fait durant mes matchs. J’essaye de bien m’entretenir physiquement, de bien m’alimenter pour pouvoir être à 100% les jours de match. Aux entraînements, je bosse beaucoup tactiquement pour pouvoir évoluer dans le bon sens». A lui de jouer !