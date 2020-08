Ligue des Champions : l'Allemagne ne tremble pas vraiment devant les clubs français...

Le vestiaire du FC Barcelone avait fait un pacte la semaine dernière : celui de remettre les Allemands à leur place après des déclarations jugées pleines d'arrogance signées par des consultants ou des anciens joueurs du Bayern Munich. Elles n'étaient finalement remplies que de vérités qui ont éclaboussé à la face des Barcelonais. Alors, faut-il déjà prendre peur pour le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais quand on lit certains commentaires venus d'outre-Rhin ? Car, oui, une fois de plus, le pronostic allemand est très optimiste. À l'image de la Une de Bild qui n'a pas peur du karma en titrant : « pas de Pep en demi-finales. Du coup, le Bayern va démolir Lyon. »

Forcément, quand on repense à la manière dont le Bayern a éparpillé le Barça vendredi, il est difficile d'imaginer que l'OL puisse rivaliser durant 90 minutes. « Les Munichois sont archi-favoris. S’ils sont aussi sérieux et disciplinés que face au Barça (8-2, vendredi), ils iront en finale et la remporteront. L’OL est l’équipe surprise de ce dernier carré, mais il risque d’accuser le coup physiquement après deux matches très intenses », a expliqué l'ancien joueur du Bayern Hamit Altintop, relayé par L'Équipe.

Cependant, toute la presse ne tombe pas dans le pêché d'orgueil et le parcours magnifique des Lyonnais impose la méfiance à certains, à l'image du Münchner Abendzeitung qui titre : « le Bayern ne doit pas sous-estimer Lyon ». Difficile de nier toutefois que le club munichois se positionne en favori de sa demi-finale et même de la compétition. D'autant qu'il devra affronter, en cas de qualification, deux clubs qu'il pointe régulièrement du doigt.

L'Allemagne croit à la qualification du RB Leipzig

Le Bayern est un habitué des déclarations belliqueuses envers le PSG et son propriétaire qatari, accusé de dénaturer la montée en puissance d'un club de football, et envers le RB Leipzig et son histoire récente fabriquée de toutes pièces. Se retrouver face à ces clubs jugés quasiment illégitimes serait une motivation supplémentaire. Face auquel alors ? Là encore, certains observateurs sont sûrs des forces allemandes. Hamit Altintop, encore, imagine la qualification du RB Leipzig. « Le PSG a le potentiel indéniable pour éliminer Leipzig, mais je sens cette formation du RB tellement insouciante et à l’aise dans son jeu qu’elle devrait avoir le dernier mot. »

La confiance règne outre-Rhin en vue des demi-finales de Ligue des Champions. Si les dirigeants français profitent de la présence historique de deux clubs à ce stade de la compétition pour rehausser le niveau de la Ligue 1, les Allemands se félicitent de la percée européenne du RB Leipzig mais aussi de la présence de 3 entraîneurs allemands dans le dernier carré (Flick au Bayern, Nagelsmann à Leipzig et Tuchel au PSG). Lotthar Matthäus, l'un de ceux qui avaient agacé le Barça, a exprimé la satisfaction actuelle du football allemand et son pronostic sur Sky.

« Deux équipes allemandes sont parmi les quatre dernières. C'est vraiment une excellente nouvelle pour notre football. Et pas seulement ça : avec Thomas Tuchel, Hansi Flick et Julian Nagelsmann, il y a même trois entraîneurs allemands, et cela après la victoire à Liverpool sous Jürgen Klopp l'an dernier. Ravi de voir que nous sommes sur la bonne voie. Tant avec nos clubs au plus haut niveau, qu'avec les entraîneurs de la Bundesliga et d'autres pays européens. La suprématie hispano-anglaise a été brisée cette année et les souvenirs de la finale en 2013 remontent, lorsque le Bayern était opposé à Dortmund. (…) Je m'en tiendrai à mon dernier pronostic : le Bayern contre Paris, mais j'aimerais bien le RB Leipzig au lieu du PSG. Je suis devenu fan de l'équipe de Leipzig ces dernières années et j'ai le plus grand respect pour le travail des responsables et des joueurs sur et en dehors du terrain. Quelque chose de vraiment génial a grandi là-bas en termes de football. » Cette fois-ci, il faut espérer que les clubs français feront mentir Matthäus.