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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : une équipe d’arbitres portugais pour Argentine-Suisse

Par Maxime Barbaud
Les joueurs de l'Argentine après leur victoire contre le Cap-Vert @Maxppp
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Argentine Suisse
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L’Argentine retrouve la Suisse en quart de finale de Coupe du Monde ce dimanche 12 juillet à 3h, heure française. La FIFA vient de dévoiler le trio arbitral qui dirigera la rencontre. Il s’agit d’une équipe portugaise, accompagnée de deux Canadiens.

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M. Joao Pinheiro sera l’homme principal, aidé par ses deux adjoints Bruno Jesus et Luciano Maia. Le 4e arbitre sera Drew Fischer, et sera secondé par son compatriote Michaal Barwegen.

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