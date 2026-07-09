Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : une équipe d’arbitres portugais pour Argentine-Suisse
L’Argentine retrouve la Suisse en quart de finale de Coupe du Monde ce dimanche 12 juillet à 3h, heure française. La FIFA vient de dévoiler le trio arbitral qui dirigera la rencontre. Il s’agit d’une équipe portugaise, accompagnée de deux Canadiens.
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M. Joao Pinheiro sera l’homme principal, aidé par ses deux adjoints Bruno Jesus et Luciano Maia. Le 4e arbitre sera Drew Fischer, et sera secondé par son compatriote Michaal Barwegen.
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