Rennes va vendre Breel Embolo pour plus de 15 millions d’euros !

Le Stade Rennais s’apprête à boucler un nouveau départ important. Alors que le club breton doit encore gérer plusieurs dossiers chauds sur ce mercato, notamment dans le sens des départs, Breel Embolo se rapproche lui aussi de la sortie. Selon nos informations, Atlanta United, en MLS, finalise actuellement l’arrivée de l’international suisse (92 sélections), dans le cadre d’un transfert qui devrait être supérieur à 15 M€.

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L’opération est désormais quasiment bouclée et le départ de l’attaquant de 29 ans est imminent. Embolo était encore cette semaine en reprise individualisée après avoir participé à la Coupe du monde avec la Suisse aux États-Unis. Une situation qui ne l’empêche donc pas de préparer un nouveau chapitre de sa carrière, cette fois de l’autre côté de l’Atlantique.

Direction la MLS

Ce départ constituerait également une belle opération financière pour Rennes. Le club breton avait déboursé 13 M€ pour recruter Embolo à l’AS Monaco il y a seulement un an. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le Suisse a connu une première saison intéressante en Bretagne, avec 10 buts en 34 matchs de Ligue 1. Il s’était également illustré avec sa sélection lors du dernier Mondial, inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives.

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Rennes devrait donc réaliser une plus-value sur son attaquant, un an seulement après son arrivée. Une nouvelle illustration du mercato particulièrement mouvementé du club breton, qui doit encore gérer plusieurs dossiers importants concernant son effectif. De son côté, Embolo devrait bientôt découvrir la MLS, avec Atlanta United après avoir fait ses armes en Suisse, en Allemagne et donc en France.