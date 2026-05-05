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Le Borussia Dortmund va recruter un ancien crack du PSG

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
gadou @Maxppp

Selon les informations du Sky Germany, le Borussia Dortmund a déjà trouvé son futur défenseur. Et c’est un joueur bien connu en France car le BVB a trouvé un accord complet avec Joane Gadou, avec à la clé un contrat à long terme pour le jeune joueur. Seules la visite médicale et la signature officielle restent encore à finaliser avant de rendre le deal définitif.

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Côté finances, les négociations entre le BVB et le RB Salzbourg approchent, elles aussi, de leur conclusion. L’indemnité de transfert devrait s’élever à 20 millions d’euros fixes, auxquels s’ajouteraient entre 4 et 6 millions de bonus, ainsi qu’une clause de rachat élevée conservée par le club autrichien. Quelques années après Dan-Axel Zagadou, les Marsupiaux vont encore miser sur un ancien talent du PSG pour renforcer leur défense. Pour rappel, Gadou a disputé 33 matches cette saison et était indiscutable dans la charnière centrale de Salzbourg.

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