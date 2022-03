Ça se tend entre Jason Denayer et l'OL

La suite après cette publicité

Trois mois. Voici le temps de cohabitation qu'il reste à Jason Denayer et l'Olympique Lyonnais. Mais le mariage débuté en 2018 entre le Belge, prêté plusieurs fois à l'époque par Manchester City, et l'écurie rhodanienne n'est peut-être pas encore terminé. Un retour de flamme est toujours possible, le football nous l'a prouvé plusieurs fois. Toutefois à l'heure actuelle, on se dirige plutôt vers un divorce.

Denayer n'a plus joué depuis le 5 décembre avec l'OL

En fin de contrat le 30 juin prochain, l'international belge de 26 ans est effectivement dans une année charnière d'autant qu'il veut jouer la Coupe du Monde. Souvent solide depuis son arrivée à Lyon, celui qui a été nommé capitaine à l'époque de Sylvinho a toujours été un titulaire indiscutable. Mais cette saison, la donne a changé. Aligné dans le onze en début d'exercice, Denayer a participé à 17 rencontres toutes compétitions confondues avant de se blesser face à Bordeaux le 5 décembre dernier.

Souffrant d'une entorse de la cheville gauche, le Diable Rouge devait être absent deux mois selon son club. Mais au final, il n'a plus rejoué avec les Gones depuis sa blessure. En son absence, Peter Bosz a fait confiance au jeune Castello Lukeba, qu'il associe à présent à Thiago Mendes, repositionné en défense centrale. Denayer, lui, a repris avec la réserve le 19 février dernier lors d'un déplacement à Fréjus.

Une situation

Ce qu'il n'aurait pas vraiment apprécié selon le média belge Het Nieuwsblad qui a indiqué que ses relations avec l'entraîneur Peter Bosz seraient fraîches. D'après nos informations, le défenseur central n'a pas forcément de problème avec son coach. En bon professionnel, il s'entraîne même si forcément il n'est pas satisfait de sa situation. Apte et opérationnel, Denayer est malgré tout sur le banc alors qu'il demeure un élément expérimenté et que l'OL est à la peine cette saison.

En fait, le problème concernerait surtout Denayer et l'OL. Une source proche du club rhodanien nous a expliqué que les discussions concernant sa prolongation de contrat avaient bien avancé il y a quelques semaines mais depuis l'émergence de Lukeba, ce n'est plus le cas. L'OL ne donne plus trop signe de vie et le défenseur pourrait ne plus rejouer. Pourtant, comme l'a justement rappelé l'agent du joueur dans La Dernière Heure, Lyon avait bien utilisé Memphis Depay jusqu'au bout malgré le fait qu'il ait refusé plusieurs propositions de prolongation. Deux poids, deux mesures...