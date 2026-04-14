Real Madrid : Alvaro Arbeloa s’offre une sortie à la limite de l’arrogance avant le retour contre le Bayern !

Alors que la saison du Real Madrid se joue sur ce match retour de quart de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich mercredi soir, les Merengues doivent remonter cette défaite 2-1 de l’aller. Une rencontre pendant laquelle les Bavarois ont bien dominé - avec un score plutôt flatteur pour les Madrilènes - mais pendant laquelle ils ont aussi affiché quelques lacunes sur le plan défensif, offrant plusieurs situations chaudes aux attaquants madrilènes. Manuel Neuer avait d’ailleurs rendu une belle copie sur sa ligne.

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Tout autre résultat qu’une victoire et une qualification serait synonyme de saison ratée pour le Real, qui a déjà perdu la Liga avec 9 points de retard sur le FC Barcelone et qui a pris la porte assez tôt en Copa del Rey. Saison blanche en vue donc en cas de défaite ou de match nul. Si la tendance est plutôt au pessimisme à Madrid, chez les fans et les journalistes en tout cas, Alvaro Arbeloa a confié y croire à 100% en conférence de presse d’avant-match.

Arbeloa n’a pas peur

« On a très envie, comme tout le madridismo, on est convaincu qu’on peut le faire et on est prêt pour ce grand match. D’abord, nous sommes le Real Madrid. S’il y a une équipe qui peut venir ici et faire une remontada, c’est nous. Nous n’abdiquons jamais, nous avons 15 Ligues des Champions. Nous sommes le Real Madrid. Je ne sais pas combien d’équipes dans le monde peuvent dire qu’ils ont gagné 15 fois la Ligue des Champions. L’entraîneur y croit, les joueurs y croient et le club y croit », a d’abord confié le coach merengue.

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Sans en dire plus, le tacticien espagnol sait déjà comment s’y prendre. « Je sais déjà quel onze je vais aligner demain. J’ai confiance. Je me sens privilégié d’avoir cette équipe. Demain, nous devons montrer qui nous sommes. Pour moi, nous n’avons pas de miracle à faire. Si on avait gagné l’autre jour, ça n’aurait choqué personne. Leur gardien a été le meilleur joueur. Nous sommes capables de le faire. Personne qui connaît le Real ne pense qu’une victoire du Real Madrid serait un miracle. Oui, le Real Madrid n’a jamais remonté à l’extérieur, mais c’est un défi supplémentaire pour nous. Notre histoire s’est écrite à partir de faits impossibles », a enchaîné l’ancien latéral droit. Rendez-vous demain soir…

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