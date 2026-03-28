La sortie incendiaire de John Textor après son éviction d’Eagle Bidco

John Textor n’a pas l’intention de lâcher l’affaire. Pour rappel, ce vendredi, le cabinet britannique Cork Gully a pris le contrôle d’Eagle Football Holdings Bidco Limited, la structure détenant 85 % de l’Olympique Lyonnais, pour éviter la faillite, comme déclaré dans un communiqué. Cette mise sous administration judiciaire entraînant, dans le même temps, l’éviction définitive de John Textor de la gouvernance.

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Oui, mais voilà, la réponse ne s’est pas faite attendre. Ce samedi, l’ex-patron de l’Olympique Lyonnais est, à son tour, sorti du silence. L’Américain dénonce notamment une décision « unilatérale et prédatrice » du fonds Ares, principal créancier du groupe. Dans la foulée, il accuse ce dernier de vouloir « démanteler une entreprise multiclubs financièrement viable » et précise que ce modèle était sur le point de devenir « cash-flow positif en 2026 et au-delà ».

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Textor va contester

Réputé pour sa ténacité, Textor a par ailleurs profité de cette sortie pour proférer d’autres accusations envers le fonds Ares, notamment en ce qui concerne une prise de contrôle de l’OL « en secret » dès juin 2025, via la mise en place d’un « conseil fantôme ». Amer, mais bien décidé à faire valoir ses droits, l’homme d’affaires américain précise enfin que la procédure déclenchée par Ares ne s’est pas faite en toute bonne foi.

Affirmant vouloir contester la situation, Textor a, malgré tout, conclu son communiqué en rappelant vouloir « travailler de manière constructive avec l’administrateur », tout en promettant « de tenir Ares responsable de ses violations de la loi ». Vous l’aurez compris, nous n’en sommes qu’aux prémices de ce qui ressemble à un long feuilleton.