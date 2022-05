Aston Villa prépare un mercato XXL à Steven Gerrard !

La suite après cette publicité

Maintenu avec une dix-septième place en 2020, onzième la saison dernière et quatorzième cette année, Aston Villa retrouve une certaine stabilité en Premier League. Malgré certaines bonnes périodes, la formation basée à Birmingham manque encore de régularité pour se mêler durablement à la lutte pour les places européennes. Pour autant ce ne sont pas les ambitions qui manquent du côté de l'équipe qui a misé sur Steven Gerrard à l'automne dernier pour remplacer Dean Smith. Disposant d'éléments solides en Premier League comme Emiliano Martinez, Tyrone Mings, Matty Cash, Douglas Luis, John McGinn, Danny Ings ou encore Ollie Watkins, Aston Villa a révélé cette saison le jeune Jacob Ramsey et a misé cet hiver sur Lucas Digne, Calum Chambers et Philippe Coutinho.

Ambitieux sur les derniers mercatos comme l'été dernier où le club a dépensé 38,4 millions d'euros sur Emiliano Buendia, Aston Villa entend bien continuer sur de hauts standards et se renforcer. Déjà les grands mouvements ont commencé. Si Robin Olsen va repartir à l'AS Roma après son prêt et que Trezeguet, Anwar El Ghazi, Frédéric Guilbert et Lovre Kalinic sont également sur le retour, mais auront difficilement un rôle à jouer, deux joueurs ont rejoint les rangs des Villans pour la saison prochaine. Relancé au cours des six derniers mois, Philippe Coutinho (29 ans) a signé en provenance du FC Barcelone contre 20 millions d'euros. Un joli coup pour un joueur qui avait coûté 135 millions d'euros il y a 4 ans.

Yves Bissouma et Diego Carlos en tête de liste

Autre transfert intéressant, la venue de Boubacar Kamara (23 ans) librement en provenance de l'Olympique de Marseille alors que l'Atlético de Madrid ou encore Manchester United étaient sur les rangs. Deux renforts qui ne devraient pas être les seuls puisque les Villans entendent renforcer leur milieu et leur défense. Ainsi, The Athletic révèle aujourd'hui que Diego Carlos est dans les plans du club anglais. Le défenseur brésilien de 29 ans évoluant à Séville est vu comme une excellente option, mais le prix devrait être élevé et une potentielle arrivée pourrait être conditionnée à des départs. Le média anglais fait aussi état d'un intérêt pour James Tarkowski (29 ans).

Référence à son poste en Premier League, celui qui a été relégué avec Burnley sera libre en juin prochain et représente une alternative à moindre prix. Défenseur de Liverpool peu utilisé cette saison (21 matches), Joe Gomez est aussi un nom qui plairait en interne. Autre piste importante, celle qui mène à Yves Bissouma (25 ans) dans l'entrejeu. Malgré la venue de Boubacar Kamara, le joueur de Brighton & Hove Albion pourrait arriver cet été moyennant environ 35 millions d'euros comme l'a révélé 90min et l'a confirmé The Times. Pour autant, il faudra jouer des coudes avec Tottenham et Arsenal pour un des meilleurs milieux de terrain de la Perfide Albion.

En revanche, Ibrahima Sangaré (24 ans) qui brille du côté du PSV Eindhoven est une piste moins chaude contrairement à celle menant à la pépite des Glasgow Rangers Calvin Bassey. Le joueur international nigérian de 22 ans qui peut évoluer dans l'axe de la défense et comme latéral gauche est bien dans le viseur d'Aston Villa selon le Daily Record Écossais, mais là aussi la concurrence est élevée avec Fulham, Wolverhampton ou encore Brentford dans ce dossier. Pour autant The Times fait état ce matin d'un accord entre l'équipe de Steven Gerrard et le joueur. Déjà en pleine ébullition sur le mercato, Aston Villa veut s'établir un peu plus comme un outsider dans le paysage du football anglais.