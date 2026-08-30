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Al-Hilal recrute Ollie Watkins pour près de 60 M€

Par Kevin Massampu
1 min.
Ollie Watkins @Maxppp

Après six ans passés à Birmingham, Ollie Watkins rallie l’Arabie Saoudite. En effet, Al-Hilal vient d’officialiser l’arrivée de l’avant-centre, international anglais (24 sélections), en provenance d’Aston Villa contre un chèque de 58 millions d’euros, assorti de deux millions de bonus. Il arrive notamment pour pallier le départ de Darwin Núñez, parti en prêt à Al Diriyah, et le possible départ de Karim Benzema, de plus en plus proche de la porte de sortie.

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En six saisons, Watkins a disputé 278 rencontres sous les couleurs des Villans, inscrivant 108 réalisations et délivrant 47 passes décisives. La saison passée, le natif de Torquay a marqué 16 buts et offert trois passes décisives en 55 matchs, pour son ultime exercice avec les pensionnaires de Villa Park. Il a notamment remporté le premier trophée de sa carrière à Villa, avec la Ligue Europa gagnée, en finale contre Fribourg (0-3).

Pub. le - MAJ le
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