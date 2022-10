PL : Erling Haaland élu joueur du mois par les fans

La suite après cette publicité

Erling Haaland n'a pas le temps. Arrivé cet été à Manchester City, le Norvégien s'est rapidement adapté et montré décisif. En 13 apparitions toutes compétitions confondues, l'ancien du BVB a marqué 20 buts et délivré 3 passes décisives. Des statistiques impressionnantes.

D'ailleurs, les performances de l'attaquant de 22 ans ont été saluées. Ce vendredi, il a été élu joueur du mois de septembre par les fans de Premier League (PFA Player of the Month). Une belle récompense pour le joueur, qui a notamment inscrit 5 buts avec City dont 2 en championnat le mois dernier.

Congratulations, @ErlingHaaland 👏



Your PFA @VertuMotors Premier League Fans' Player of the Month for September 🏆🏆 pic.twitter.com/558k466Wqz